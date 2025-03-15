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NCAA. Big Ten. 1/2 финала. Мичиган Влада Голдина играет с Мэрилендом

Сегодня Влад Голдин играет в плей-офф конференций NCAA.

Университет Мичиган встречается с университетом Мэрилэнд в 1/2 финала конференции Big Ten. 

NCAA

Турнир конференции Big Ten

1/2 финала

Мэрилэнд – Мичиган

15 марта. 22.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча– московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoВлад Голдин
университет Мичиган
результаты
logoNCAA
университет Мэриленд
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