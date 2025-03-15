NCAA. Big Ten. 1/2 финала. Мичиган Влада Голдина играет с Мэрилендом
Сегодня Влад Голдин играет в плей-офф конференций NCAA.
Университет Мичиган встречается с университетом Мэрилэнд в 1/2 финала конференции Big Ten.
Турнир конференции Big Ten
1/2 финала
Мэрилэнд – Мичиган
15 марта. 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча– московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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