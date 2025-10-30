1

Кендрик Перкинс: «Карл-Энтони Таунс, когда это прекратится? Серьезно, я жду от тебя большего»

Эксперт ESPN раскритиковал игру звезды «Никс» на старте сезона.

«Карл-Энтони Таунс, когда это прекратится? Серьезно, я жду от тебя большего. Я жду от тебя лучшей игры прямо сейчас.

Я вижу следующее: у вас сменился тренер, верно? Очевидно, ты не хотел видеть Тибса [Тома Тибодо], потому что не ладил с ним еще в «Миннесоте». Поэтому они взяли Майка Брауна. А ты все еще собираешь эти глупые, ненужные фолы. Майк Браун сказал, что он говорил с тобой об этом. Тебе самому нужно работать над этим и исправляться.

Эти фолы происходят из-за недостатка усилий, из-за нежелания двигать этими лапками. Я думал, ты придешь в сезон в лучшей форме, но ты этого не сделал. Это проблема. Мы говорим о том, что Восток сейчас широко открыт. «Никс» усилили свою скамью. Их практически все называют фаворитом Восточной конференции. Ты должен играть лучше», – заявил Перкинс в эфире ESPN.

В первых четырех матчах сезона Таунс в среднем набирал 17 очков и делал 13,5 подбора, но при этом получал в среднем 4 фола за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
