Кирилл Попов пригласил хоккеиста «Торпедо» Богдана Конюшкова на баскетбол и подарил ему свою джерси
Форвард «Пари НН» пригласил хоккеиста «Торпедо» на баскетбольный матч.
В конце встречи Кирилл Попов подарил Богдану Конюшкову свою игровую майку.
Как отмечает пресс служба «Пари НН», 27-летний баскетболист сам увлекается хоккеем и часто посещает игры нижегородского «Торпедо».
Источник: соцсети «Пари НН»
