  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кирилл Попов пригласил хоккеиста «Торпедо» Богдана Конюшкова на баскетбол и подарил ему свою джерси
Фото
2

Кирилл Попов пригласил хоккеиста «Торпедо» Богдана Конюшкова на баскетбол и подарил ему свою джерси

Форвард «Пари НН» пригласил хоккеиста «Торпедо» на баскетбольный матч.

В конце встречи Кирилл Попов подарил Богдану Конюшкову свою игровую майку.

Как отмечает пресс служба «Пари НН», 27-летний баскетболист сам увлекается хоккеем и часто посещает игры нижегородского «Торпедо».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Пари НН»
logoБК Пари Нижний Новгород
Кирилл Попов
logoЕдиная лига ВТБ
logoКХЛ
logoТорпедо
logoБогдан Конюшков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Мы наконец-то одержали первую победу в сезоне»
28 октября, 19:20
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне
28 октября, 17:53
Александер Секулич: «Нижний» много бросал открытые броски, им не хватило реализации»
24 октября, 19:42
Главные новости
Евролига. «Милан» сыграет с «Парижем», «Реал» примет «Фенербахче» и другие матчи
9 минут назадLive
Единая лига ВТБ. 24 очка Трушкина помогли МБА-МАИ обыграть «Самару»
17 минут назад
Антон Понкрашов проанализировал выступление Егора Дёмина в НБА
23 минуты назадВидео
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Милуоки», «Сан-Антонио» примет «Майами» и другие матчи
41 минуту назад
«Пеликанс» рассматривают увольнение Уилли Грина после неудачного старта сезона
52 минуты назад
У Николы Топича диагностирован рак яичек
сегодня, 16:50
НБА официально одобрила продажу «Лейкерс» Марку Уолтеру
сегодня, 16:36
Уилл Клайберн об уходе из ЦСКА: «У меня не было никакого намерения покидать Москву. Если бы не стояло вопроса о Евролиге, я бы остался там до конца карьеры»
сегодня, 16:15
Ламело Болл оштрафован на 35 000 долларов за неприличный жест в матче с «Майами»
сегодня, 15:58
Чендлер Парсонс: «К концу сезона статистика Остина Ривза будет лучше, чем у Леброна Джеймса»
сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Дрэймонд Грин: «Санти Альдама выставил себя полным клоуном, и я тоже сделал из него клоуна, когда он промазал два штрафных»
сегодня, 17:04
Егор Дёмин поздравил своего первого тренера с профессиональным праздником: «Во многом благодаря ему я реализовал свою мечту – дойти до НБА»
сегодня, 14:28Фото
Ройс Хэмм официально перешел в «Трабзонспор»
сегодня, 13:49Фото
Адриатическая лига. «Студентски центар» примет КРКА
сегодня, 12:00
Джаред Харпер из «Хапоэля Иерусалим» стал MVP 5-го тура Еврокубка
сегодня, 11:31Фото
Евролига одобрила проведение ближайших домашних матчей «Фенербахче» против израильских клубов в Мюнхене
сегодня, 11:05
Спортивный директор «Самары» Андрей Федоров: «Никита Михайловский – пример для многих других ребят, что надо продолжать верить в себя»
сегодня, 10:15
«Варезе» рассматривает вариант подписания Уроша Трифуновича
сегодня, 09:45
Антон Юдин о победе над «Автодором»: «Не только не дали им набрать их средние 15 подборов в атаке, но и превзошли по этому показателю»
сегодня, 07:59
Лука Дончич отреагировал на победный бросок Ривза символом GOAT
сегодня, 04:55Видео