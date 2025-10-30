Джонатан Куминга: «Между мной и Стивом Керром нет никакой вражды»

Форвард «Уорриорз» опроверг слухи о конфликте с главным тренером команды.

«Не хочу быть проблемой, которая все испортит. Я расту. Это уже мой пятый год в лиге. Я знаю, что значит побеждать, и знаю, чего хочу – выиграть чемпионат.

Между мной и Стивом Керром нет никакой вражды или чего-то подобного. Не думаю, что она когда-либо была. Это все лишь нарратив, разговоры извне. Но у нас все хорошо. Все в порядке.

Мы просто поддерживаем постоянный диалог: я и он – обсуждаем то, что я чувствую или вижу на площадке, или что видит он. Наша коммуникация отличная, мы разбираем все моменты», – сказал Куминга.

Джонатан Куминга будет игроком стартовой пятерки «Уорриорз» в этом сезоне