Нестор Дячок о Владе Голдине: «Не думаю, что его задрафтуют в первом раунде, только из-за возраста»
Нестор Дячок прокомментировал будущее Влада Голдина.
«Не думаю, что его задрафтуют в первом раунде. Это только из-за возраста (23 года). Если бы он стал известен, когда ему было 20-21 год, то его бы и в первом раунде могли взять. На самом деле у него могут быть шансы зацепиться во втором раунде. Но он тогда в G-лиге будет. Или на него оставят права, и он поедет играть в Евролигу или Еврокубок. Будет развиваться в Европе, и у него останется связь с одной из команд НБА», – поделился российский защитник.
Российский центровой Влад Голдин проводит последний год в NCAA за университет Мичиган. Игрок претендует на награду лучшему центровому сезона в студенческом баскетболе от Зала славы имени Нейсмита.
Голдин занимает 79-е место в прогнозе The Athletic и 93-е в рейтинге ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
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