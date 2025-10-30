«Варезе» рассматривает вариант подписания Уроша Трифуновича

Урош Трифунович может оказаться в Италии.

24-летний сербский защитник пропустил Евробаскет этим летом из-за травмы. Продолжающиеся проблемы со здоровьем не позволили ему найти место в ротации «Маккаби Тель-Авив ». Трифунович перешел в израильский клуб в это межсезонье и может покинуть его в поисках стабильного игрового времени.

Итальянский «Варезе » внимательно отслеживает ситуацию игрока и может приобрести его после ухода из «Маккаби».

Трифунович набирал 11,3 очка, 2,2 подбора и 1,4 передачи за 24 минуты в среднем в прошлом розыгрыше чемпионата Турции за «Тофаш».