«Варезе» рассматривает вариант подписания Уроша Трифуновича

Урош Трифунович может оказаться в Италии.

24-летний сербский защитник пропустил Евробаскет этим летом из-за травмы. Продолжающиеся проблемы со здоровьем не позволили ему найти место в ротации «Маккаби Тель-Авив». Трифунович перешел в израильский клуб в это межсезонье и может покинуть его в поисках стабильного игрового времени.

Итальянский «Варезе» внимательно отслеживает ситуацию игрока и может приобрести его после ухода из «Маккаби».

Трифунович набирал 11,3 очка, 2,2 подбора и 1,4 передачи за 24 минуты в среднем в прошлом розыгрыше чемпионата Турции за «Тофаш».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
Урош Трифунович
возможные переходы
logoЕвролига
logoчемпионат Италии
logoМаккаби Тель-Авив
logoВарезе
