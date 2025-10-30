Ройс Хэмм официально перешел в «Трабзонспор»
Бывший игрок «Локо» Ройс Хэмм продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре».
Спустя несколько дней после расторжения соглашения с краснодарским клубом 26-летний американский центровой подписал контракт с новой командой.
После пяти туров «Трабзонспор» занимает 10-е место в чемпионате Турции с результатом 2 победы и 3 поражения.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Трабзонспора»
