Владислав Коновалов о матче с МБА-МАИ: «Это лучшая реклама российского баскетбола!»

Главный тренер «Самары» прокомментировал поражение от МБА-МАИ (87:95).

«Как уже бывало в этом сезоне, в концовке нам не хватило сил. Конечно, надо похвалить парней за характер – вернулись с минус 20, но хотелось бы до таких ситуаций не доводить.

Сегодня наши снайперы упрочили лидерство в Лиге, но по защите остаются вопросы. Да, набрали 87 очков, но и пропустили почти сто. Я говорю ребятам, что мы сейчас ломаем стереотипы. И мы, и МБА-МАИ играем российскими составами, и посмотрите – классный матч, напряженная борьба. Это лучшая реклама российского баскетбола!

Будем продолжать работать, хочется уже наконец-то прервать то эту неудачную серию, но мы движемся в правильном направлении», – сказал Коновалов после матча.

В этом сезоне Лиги ВТБ «Самара » пока не одержала ни одной победы. Свой следующий матч команда проведет 4 ноября в гостях у «Уралмаша».