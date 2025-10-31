Чонси Биллапс нанял адвоката, ранее работавшего с Дональдом Трампом и сооснователем компании Aspiration

Чонси Биллапс нанял известного адвоката для защиты в деле о незаконных ставках.

Как сообщает The Athletic, главный тренер «Портленда » привлек для своей защиты в федеральном расследовании адвоката Марка Мукаси.

Мукаси специализируется на защите по делам о «белых воротничках» и представлял интересы многих известных клиентов, включая бойца спецподразделения ВМС США Эдди Галлахера, оправданного по делу об убийстве в 2019 году, компанию Трампа по недвижимости и его благотворительную организацию. Он также является сыном бывшего генерального прокурора США Майкла Мукаси.

Интересно, что ранее адвокат уже имел отношение к громкому делу, связанному с НБА : он представлял Джо Сэнберга – сооснователя компании Aspiration, фигурирующей в расследовании по поводу возможного обхода потолка зарплат «Клипперс » при подписании Кавая Ленарда.

Напомним, Биллапс был арестован 23 октября в рамках федерального расследования о нелегальных ставках и покере. Ранее его интересы представлял адвокат Крис Хейвуд, который в день ареста заявил, что тренер будет оспаривать предъявленные обвинения.

Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря