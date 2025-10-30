0

Эй Джей Грин: «Лидерские качества Майлза Тернера невероятно важны для нас»

Снайпер «Милуоки» рассказал, что его больше всего впечатляет в Майлзе Тернере.

«Однозначно его лидерские качества. Просто его голос в раздевалке, в «хаддлах» и на тренировках. Он последовательно доносит, что нам делать на площадке и кем мы должны быть, и требует от всех соответствовать этому стандарту – и сам ему следует.

Майлз ведет за собой на паркете и на тренировках. Думаю, это очень важно для нас, мы следуем его примеру. Его настрой распространяется на всю команду», – поделился Грин.

Этим летом Тернер подписал с «Бакс» четырехлетний контракт на 107 млн долларов. В текущем сезоне 29-летний центровой провел 4 матча за «Милуоки», набирая в среднем 8,3 очка, 6,8 подбора и 3 передачи за 30 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Милуоки»
