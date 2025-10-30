Майк Данливи о контракте Стива Керра: «Я уверен, что он останется, и мы договоримся»

В «Уорриорз» уверены, что смогут прийти к соглашению с главным тренером.

«Смотрите, реальность такова, что Стив может оставаться здесь столько, сколько захочет. У него отличное чувство самосознания – он прекрасно понимает свое положение.

И, думаю, Джо Лэйкоб [владелец клуба] тоже это говорил: если он будет тренировать здесь, мы хотим быть уверены, что он полностью вовлечен, что ему это действительно нужно. Сейчас Стив взял время, он сосредоточен на текущем сезоне, и мы это уважаем.

Я уверен, что он останется, и мы договоримся. Но это не типичная ситуация с тренером в последний год контракта. Это Стив Керр – особенный случай, и мы чувствуем себя комфортно с тем, где находимся.

Думаю, в итоге все будет улажено», – заявил генменеджер «Голден Стэйт ».

