Влад Голдин о предложении девушке: «Мы собирались сфотографироваться, а я держал кольцо за спиной»

Влад Голдин рассказал, как сделал предложение своей девушке.

«В тот вечер я понял, что у меня есть план. Я знал, когда должен сделать предложение, и понимал, что хочу его сделать.

Все было забавно. Мы собирались сфотографироваться, а я держал кольцо за спиной. И вот она коснулась моей спины, и я приподнял ее руку, потому что не хотел испортить сюрприз.

Даже несмотря на то, что мы проиграли ту встречу, то, как она подбадривала меня, заставило меня понять, что отношения – это главное», — рассказал центровой университета Мичиган.