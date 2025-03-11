Влад Голдин о предложении девушке: «Мы собирались сфотографироваться, а я держал кольцо за спиной»
Влад Голдин рассказал, как сделал предложение своей девушке.
«В тот вечер я понял, что у меня есть план. Я знал, когда должен сделать предложение, и понимал, что хочу его сделать.
Все было забавно. Мы собирались сфотографироваться, а я держал кольцо за спиной. И вот она коснулась моей спины, и я приподнял ее руку, потому что не хотел испортить сюрприз.
Даже несмотря на то, что мы проиграли ту встречу, то, как она подбадривала меня, заставило меня понять, что отношения – это главное», — рассказал центровой университета Мичиган.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Big Ten Network
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