Алексей Лень официально перешел в «Реал»

Украинский центровой перешел в мадридский «Реал».

Испанский баскетбольный гранд официально объявил о подписании двухлетнего контракта с Алексеем Ленем.

Баскетболист впервые в карьере выступит в Евролиге. Его новый клуб сейчас имеет результат 3–4 и рассчитывает улучшить свои позиции в турнирной таблице.

В прошлом сезоне 32-летний центровой выступал в НБА за «Сакраменто» и «Лейкерс», принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 1,6 очка и 2,1 подбора за 8 минут на паркете.