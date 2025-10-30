Спортивный директор «Самары» Андрей Федоров: «Никита Михайловский – пример для многих других ребят, что надо продолжать верить в себя»

Андрей Федоров прокомментировал старт сезона для «Самары».

Прошедший реорганизацию клуб сделал ставку на своих воспитанников, но пока не одержал ни одной победы (0-7).

«Главная проблема неудачного старта - кадровая. В лазарете находится много наших ключевых исполнителей. Отмечу, что почти все эти повреждения были получены в игровых эпизодах в официальных матчах. Поэтому в этом аспекте у меня нет вопросов относительно тренировочного процесса, каких-то ошибок в плане подготовки.

Все понимают ситуацию. У нас по-прежнему остаются некоторые проблемы в наследство от старого руководства. Да и в целом наш состав не соответствует уровню топовой команды. Это объективно.

Критики от болельщиков тоже хватает, но многие поддерживают команду, потому что у нас много местных игроков. Чебуркин здесь вырос, здесь начинал. То же самое можно сказать про Артема Чеваренкова, Александра Кузнецова, Данилу Чикарева. Подрастают местные молодые воспитанники, которые уже получают минуты на уровне Лиги ВТБ.

Приглашение Никиты Михайловского было инициативой Владислава Коновалова. Понятно, что то, как он раскрывается (лучший «скорер» Лиги ВТБ, 21,7 очка в среднем), - для нас радость. Михайловский - пример для многих других ребят, что надо продолжать верить в себя, несмотря ни на что.

Помимо Никиты, меня впечатляет прогресс Чебуркина (2-й в лиге по результативности, 20 очков в среднем) и Чеваренкова. Знаю, что по ним тоже было много сомнений у специалистов. Но Дмитрий сейчас - один из лучших снайперов чемпионата, Артем проявляет себя как основной разыгрывающий. Играет много, хорошо защищается. По первым матчам у него были проблемы с перебором фолов, но он сделал правильные выводы, ментально адаптировался к повышению в классе», – поделился спортивный директор «Самары».