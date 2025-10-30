0

Адриатическая лига. «Студентски центар» примет КРКА

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдет один матч.

Черногорский «Студентски центар» сыграет со словенским КРКА.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 4-0, Партизан Сербия – 4-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-0, Борац Чачак Сербия – 1-2, Клуж Румыния – 1-2, ФМП Сербия – 1-2, Студентски центар Черногория – 1-3, Сплит Хорватия – 1-3, КРКА Словения – 0-4.

Группа B

Положение команд:  Спартак Суботица Сербия – 3-0, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Будучность Черногория – 3-1, Црвена Звезда Сербия – 2-1, Вена Австрия – 2-2, Илирия Словения – 1-2, Задар Хорватия – 1-3, Мега Сербия – 1-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoКРКА
результаты
logoАдриатическая лига
logoСтудентски центар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Вену», КРКА уступил «Дубаю» в напряженной концовке и другие результаты
26 октября, 20:38
Адриатическая лига. «Дубай» обыграл «Клуж», «Цедевита-Олимпия» разгромила «Задар»
19 октября, 17:04
Адриатическая лига. «Игокеа» справилась с КРКА
18 октября, 19:30
Главные новости
Сергей Кущенко: «Оценить дебют Егора Дёмина можно будет, когда проведет 10-12 игр»
17 минут назад
Остин Ривз и Джамал Мюррэй – авторы лучших моментов игрового дня НБА
39 минут назадВидео
Василие Мицич о 6-1 в Евролиге: «Меня ждали в команде. Дали роль, за которую не пришлось сражаться, это позволило легко найти ритм»
52 минуты назад
Лоренцо Браун выбыл из состава «Милана» до декабря
сегодня, 08:41
Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб открывает сезон в роли лидера
сегодня, 08:26
Купер Флэгг набрал 15+10 и показал жест «слишком маленький» Мэку Макклангу в игре с «Индианой»
сегодня, 07:50
Кевин Гарнетт: «Остин Ривз, кажется, претендует на звание 1-й опции где-то в лиге»
сегодня, 07:30
Джейк Ларэвиа набрал 27 очков и реализовал 10 из 11 бросков с игры и 5 из 6 из-за дуги в победном матче с «Миннесотой»
сегодня, 07:18Видео
Мэтт Барнс: «Эмбиид отрабатывает все свои деньги, когда на площадке, но он там не очень часто. Как долго еще «Сиксерс» будут принимать его такого?»
сегодня, 07:14
Дюрэнт извинился перед фанатом в соцсетях за промахи с линии штрафных
сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Варезе» рассматривает вариант подписания Уроша Трифуновича
2 минуты назад
Антон Юдин о победе над «Автодором»: «Не только не дали им набрать их средние 15 подборов в атаке, но и превзошли по этому показателю»
сегодня, 07:59
Лука Дончич отреагировал на победный бросок Ривза символом GOAT
сегодня, 04:55Видео
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Бурк», «Манреса» крупно уступила «Бахчешехиру» и другие результаты
вчера, 21:57
Раиса Мусина потеряла сознание после удара локтем во время матча Кубка России
вчера, 20:56Видео
Александер Секулич о победе над «Пармой»: «Не люблю выделять отдельных игроков, но сегодня хотел бы отметить Андрея Воронцевича»
вчера, 20:36
Евгений Пашутин о матче с «Зенитом»: «Хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца»
вчера, 19:54
Миленко Богичевич: «Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона»
вчера, 17:45
«Детройт» активировал опции в контрактах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера на сезон-2026/27
вчера, 15:10
Форвард «Самары» Данила Походяев пропустит еще около месяца из-за травмы голеностопа
вчера, 09:11