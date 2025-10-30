Адриатическая лига. «Студентски центар» примет КРКА

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдет один матч.

Черногорский «Студентски центар» сыграет со словенским КРКА. Адриатическая лига Регулярный чемпионат Группа A Положение команд : Дубай ОАЭ – 4-0, Партизан Сербия – 4-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-0, Борац Чачак Сербия – 1-2, Клуж Румыния – 1-2, ФМП Сербия – 1-2, Студентски центар Черногория – 1-3, Сплит Хорватия – 1-3, КРКА Словения – 0-4. Группа B Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 3-0, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Будучность Черногория – 3-1, Црвена Звезда Сербия – 2-1, Вена Австрия – 2-2, Илирия Словения – 1-2, Задар Хорватия – 1-3, Мега Сербия – 1-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.