Адриатическая лига. «Студентски центар» примет КРКА
Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдет один матч.
Черногорский «Студентски центар» сыграет со словенским КРКА.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Группа A
Положение команд: Дубай ОАЭ – 4-0, Партизан Сербия – 4-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-0, Борац Чачак Сербия – 1-2, Клуж Румыния – 1-2, ФМП Сербия – 1-2, Студентски центар Черногория – 1-3, Сплит Хорватия – 1-3, КРКА Словения – 0-4.
Группа B
Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 3-0, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Будучность Черногория – 3-1, Црвена Звезда Сербия – 2-1, Вена Австрия – 2-2, Илирия Словения – 1-2, Задар Хорватия – 1-3, Мега Сербия – 1-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости