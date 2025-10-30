  • Спортс
  • Егор Дёмин поздравил своего первого тренера с профессиональным праздником: «Во многом благодаря ему я реализовал свою мечту – дойти до НБА»
Егор Дёмин поздравил своего первого тренера с профессиональным праздником: «Во многом благодаря ему я реализовал свою мечту – дойти до НБА»

Баскетболист «Бруклина» поздравил всех тренеров с профессиональным праздником.

«Сегодня в России отмечают День тренера. И я бы хотел поздравить всех тренеров с профессиональным праздником. Отдельные поздравления моему первому тренеру, наставнику – Евгению Вадимовичу Горбунову.

Евгений Вадимович проложил мне дорогу в баскетбол. Во многом благодаря ему я реализовал свою мечту – дойти до НБА.

Для меня очень важно, что и сейчас он во всем поддерживает меня, и мы можем обсуждать все игровые моменты и не только», – написал Дёмин в своем Telegram-канале.

Первый тренер Егора Дёмина: «Даже не скажешь, что он новичок, настолько выглядит уверенно и зрело»

