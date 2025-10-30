0

Евролига. «Милан» сыграет с «Парижем», «Реал» примет «Фенербахче» и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей регулярного сезона Евролиги.

Итальянский «Милан» сыграет с французским «Парижем». Испанский «Реал» примет турецкий «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-1, Жальгирис Литва – 5-2, Црвена Звезда Сербия – 5-2, Панатинаикос Греция – 5-2, Олимпиакос Греция – 4-3, Париж Франция – 4-3, Виртус Италия – 4-3, Барселона Испания – 4-3, Валенсия Испания – 4-3, Монако – 4-3, Партизан Сербия – 3-4, Фенербахче Турция – 3-4, Дубай ОАЭ – 3-4, Бавария Германия – 3-4, Реал Испания – 3-4, Анадолу Эфес Турция – 3-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-5, Милан Италия – 2-5, Виллербан Франция – 2-5, Баскония Испания – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoДубай
logoАСВЕЛ Виллербан
результаты
logoВаленсия
logoЕвролига
logoПариж
logoВиртус
logoБавария
logoРеал
logoМилан
logoЖальгирис
logoФенербахче
logoЦрвена Звезда
logoМаккаби Тель-Авив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
28 октября, 21:59
Евролига. 22 очка Мицича помогли «Хапоэлю» обыграть «Монако», «Жальгирис» уверенно разобрался с «Барселоной» и другие результаты
23 октября, 20:25
Евролига. «Црвена Звезда» крупно обыграла «Реал», «Париж» уступил «Хапоэлю Тель-Авив» и другие результаты
17 октября, 20:59
Главные новости
Сергей Кущенко: «Оценить дебют Егора Дёмина можно будет, когда проведет 10-12 игр»
21 минуту назад
Остин Ривз и Джамал Мюррэй – авторы лучших моментов игрового дня НБА
43 минуты назадВидео
Василие Мицич о 6-1 в Евролиге: «Меня ждали в команде. Дали роль, за которую не пришлось сражаться, это позволило легко найти ритм»
56 минут назад
Лоренцо Браун выбыл из состава «Милана» до декабря
сегодня, 08:41
Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб открывает сезон в роли лидера
сегодня, 08:26
Купер Флэгг набрал 15+10 и показал жест «слишком маленький» Мэку Макклангу в игре с «Индианой»
сегодня, 07:50
Кевин Гарнетт: «Остин Ривз, кажется, претендует на звание 1-й опции где-то в лиге»
сегодня, 07:30
Джейк Ларэвиа набрал 27 очков и реализовал 10 из 11 бросков с игры и 5 из 6 из-за дуги в победном матче с «Миннесотой»
сегодня, 07:18Видео
Мэтт Барнс: «Эмбиид отрабатывает все свои деньги, когда на площадке, но он там не очень часто. Как долго еще «Сиксерс» будут принимать его такого?»
сегодня, 07:14
Дюрэнт извинился перед фанатом в соцсетях за промахи с линии штрафных
сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Варезе» рассматривает вариант подписания Уроша Трифуновича
6 минут назад
Антон Юдин о победе над «Автодором»: «Не только не дали им набрать их средние 15 подборов в атаке, но и превзошли по этому показателю»
сегодня, 07:59
Адриатическая лига. «Студентски центар» примет КРКА
сегодня, 06:59
Лука Дончич отреагировал на победный бросок Ривза символом GOAT
сегодня, 04:55Видео
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Бурк», «Манреса» крупно уступила «Бахчешехиру» и другие результаты
вчера, 21:57
Раиса Мусина потеряла сознание после удара локтем во время матча Кубка России
вчера, 20:56Видео
Александер Секулич о победе над «Пармой»: «Не люблю выделять отдельных игроков, но сегодня хотел бы отметить Андрея Воронцевича»
вчера, 20:36
Евгений Пашутин о матче с «Зенитом»: «Хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца»
вчера, 19:54
Миленко Богичевич: «Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона»
вчера, 17:45
«Детройт» активировал опции в контрактах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера на сезон-2026/27
вчера, 15:10