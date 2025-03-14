NCAA. Бригам Янг Егора Демина и Мичиган Влада Голдина проведут матчи в рамках турниров своих конференций
Сегодня Егор Демин и Влад Голдин проведут матчи турниров конференций NCAA.
Университет Бригама Янга встретится с университетом Хьюстона в 1/2 финала.
Университет Мичиган сыграет с университетом Пердью в 1/4.
Турнир конференции Big 12
1/2 финала
Хьюстон – Бригам Янг
15 марта. 2.00
Турнир конференции Big Ten
1/4 финала
Мичиган – Пердью
15 марта. 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости