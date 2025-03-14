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NCAA. Бригам Янг Егора Демина и Мичиган Влада Голдина проведут матчи в рамках турниров своих конференций

Сегодня Егор Демин и Влад Голдин проведут матчи турниров конференций NCAA.

Университет Бригама Янга встретится с университетом Хьюстона в 1/2 финала.

Университет Мичиган сыграет с университетом Пердью в 1/4. 

NCAA

Турнир конференции Big 12

1/2 финала

Хьюстон – Бригам Янг

15 марта. 2.00

Турнир конференции Big Ten

1/4 финала

Мичиган – Пердью

15 марта. 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Университет Пердью
результаты
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университет Бригама Янга
университет Мичиган
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