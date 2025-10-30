Евролига одобрила проведение ближайших домашних матчей «Фенербахче» против израильских клубов в Мюнхене

«Фенербахче» проведет встречи с израильскими клубами в Германии.

Турецкие клубы не принимают у себя израильтян из соображений безопасности. Ранее «Анадолу Эфес » проводил домашние матчи в Черногории.

«Фенербахче » предстоят 2 встречи с «Маккаби » и «Хапоэлем » 11 и 13 ноября.

Евролига дала разрешение на проведение этих игр в Мюнхене. Матчи пройдут со зрителями.