Евролига одобрила проведение ближайших домашних матчей «Фенербахче» против израильских клубов в Мюнхене
«Фенербахче» проведет встречи с израильскими клубами в Германии.
Турецкие клубы не принимают у себя израильтян из соображений безопасности. Ранее «Анадолу Эфес» проводил домашние матчи в Черногории.
«Фенербахче» предстоят 2 встречи с «Маккаби» и «Хапоэлем» 11 и 13 ноября.
Евролига дала разрешение на проведение этих игр в Мюнхене. Матчи пройдут со зрителями.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Yağız Sabuncuoğlu
