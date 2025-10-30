«Голден Стэйт» активировал опцию в контракте Брэндина Подземски на сезон-2026/27

«Уорриорз» продлили контракт с Брэндином Подземски на сезон-2026/27.

Об этом сообщила пресс-служба клуба. Это решение гарантирует 22-летнему баскетболисту зарплату в размере 5,68 млн долларов в четвертый, и последний, год его действующего контракта.

Теперь Подземски получит право на продление соглашения по схеме для новичков в следующее межсезонье. Если же договоренность с «Уорриорз» не будет достигнута, то летом 2027 года баскетболист станет ограниченно свободным агентом.