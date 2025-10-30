  • Спортс
Президент Литвы: «Продуктивное сотрудничество, а не конкуренция между Евролигой, ФИБА и НБА приведет к прогрессу и единству в европейском баскетболе»

Президент Литвы предупредил, что планы НБА в Европе могут расколоть баскетбол.

«Я бы хотел, чтобы игроки «Жальгириса» выходили на паркет, сосредоточившись исключительно на баскетболе и стремясь к победе. К сожалению, я все чаще слышу о потенциальном расколе среди европейских баскетбольных клубов, поскольку НБА прокладывает свой путь в Европу.

Литва поддерживает сотрудничество между этими двумя трансатлантическими баскетбольными сообществами ради общего блага. Худшее, что может случиться с европейским и литовским баскетболом – это раскол на европейском баскетбольном рынке, где коммерческие интересы ставятся выше ценностей.

Баскетбол – это часть идентичности Литвы, традиция, передаваемая из поколения в поколение, и важный элемент спортивной дипломатии страны. Евролига несет в себе социальное измерение, , где клубы как больших стран, так и небольших территорий с богатой баскетбольной историей, таких как Литва, соревнуются на равных.

Мы не можем позволить, чтобы баскетбол в Европе стал источником раздора. Я призываю все баскетбольные организации по обе стороны Атлантики к сотрудничеству, а не конкуренции, уважать и ценить глубокие традиции европейского баскетбола и всегда помнить, что ценности важнее коммерческих интересов.

Разделение – это регресс. А в Европе уже достаточно разногласий. Мы не должны позволить этому вирусу проникнуть в баскетбол. Евролига и ФИБА уже разрешали болезненные споры в прошлом, и вместо того, чтобы вновь открывать старые раны, я приглашаю НБА инвестировать в Евролигу.

Продуктивное сотрудничество, а не конкуренция между Евролигой, ФИБА и НБА привело бы к прогрессу и единству в европейском баскетболе», – написал президент Литвы Гитанас Науседа в своих соцсетях.

«Наша цель – запуск в ближайшие два года». Заместитель комиссионера НБА раскрыл детали европейского проекта лиги

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
