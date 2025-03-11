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Влад Голдин – в первой символической пятерке конференции Big 10 по мнению СМИ

Влад Голдин включен в символические пятерки конференции Big 10.

Российский центровой университета Мичиган был включен в первую символическую пятерку конференции Big 10 по результатам голосования журналистов и во вторую – по результатам голосования тренеров.

Мичиган завершил регулярный чемпионат с общим результатом 22-9 и третьим местом в Big 10 с результатом 14-6. Голдин набирал 16,7 очка и делал 6,7 подбора в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Maize n Brew
logoВлад Голдин
университет Мичиган
logoNCAA
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