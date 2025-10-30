5

НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Милуоки», «Сан-Антонио» примет «Майами» и другие матчи

31 октября в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Милуоки» Янниса Адетокумбо примет одного из лидеров Запада – «Голден Стэйт».

В матче против «Майами» «Сан-Антонио» вместе с Виктором Вембаньямой попробуют впервые в истории клуба стартовать с пяти побед подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
