НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Милуоки», «Сан-Антонио» примет «Майами» и другие матчи
31 октября в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
«Милуоки» Янниса Адетокумбо примет одного из лидеров Запада – «Голден Стэйт».
В матче против «Майами» «Сан-Антонио» вместе с Виктором Вембаньямой попробуют впервые в истории клуба стартовать с пяти побед подряд.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
