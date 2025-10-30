Фото
Джаред Харпер из «Хапоэля Иерусалим» стал MVP 5-го тура Еврокубка

Еврокубок назвал самого ценного игрока пятых матчей.

Им стал 28-летний американский разыгрывающий Джаред Харпер из «Хапоэля Иерусалим».

Защитник помог своей команде обыграть греческий «Арис» со счетом 103:76.

На его счету 18 очков и 9 передач, Харпер реализовал 1 из 2 двухочковых, 1 из 2 трехочковых и 13 из 14 штрафных бросков. На его счету также 3 подбора и 2 перехвата.

В прошлом сезоне эта награда доставалась Харперу 5 раз. «Хапоэль» идет с результатом 3-2.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
