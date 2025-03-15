Джеймс Харден обошел Элвина Хэйса и стал 12-м в списке самых результативных игроков в истории НБА

До 11-го места места осталось 93 очка.

Набрав в сегодняшней игре против «Атланты» 25 очков, защитник Джеймс Харден довел общее количество набранных очков за карьеру до 27316, тем самым обойдя в списке самых результативных игроков за всю историю НБА Элвина Хэйса (27313).

35-летний защитник «Клипперс » в текущем сезоне принял участие в 64 играх, набирая в среднем 22,4 очка, 5,8 подбора и 8,7 передачи.

На данный момент список самых результативных игроков в истории выглядит так: