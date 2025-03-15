Джеймс Харден обошел Элвина Хэйса и стал 12-м в списке самых результативных игроков в истории НБА
Набрав в сегодняшней игре против «Атланты» 25 очков, защитник Джеймс Харден довел общее количество набранных очков за карьеру до 27316, тем самым обойдя в списке самых результативных игроков за всю историю НБА Элвина Хэйса (27313).
35-летний защитник «Клипперс» в текущем сезоне принял участие в 64 играх, набирая в среднем 22,4 очка, 5,8 подбора и 8,7 передачи.
На данный момент список самых результативных игроков в истории выглядит так:
Леброн Джеймс (41924)
Карим Абдул-Джаббар (38387)
Карл Мэлоун (36928)
Кобе Брайант (33643)
Майкл Джордан (32292)
Дирк Новицки (31560)
Уилт Чемберлен (31419)
Кевин Дюрэнт (30366)
Шакил О′Нил (28596)
Кармело Энтони (28289)
Мозес Мэлоун (27409)
Джеймс Харден (27316)
Элвин Хэйс (27313)
Хаким Оладжувон (26946)
Оскар Робертсон (26710)
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