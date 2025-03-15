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  • Джеймс Харден обошел Элвина Хэйса и стал 12-м в списке самых результативных игроков в истории НБА
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Джеймс Харден обошел Элвина Хэйса и стал 12-м в списке самых результативных игроков в истории НБА

До 11-го места места осталось 93 очка.

Набрав в сегодняшней игре против «Атланты» 25 очков, защитник Джеймс Харден довел общее количество набранных очков за карьеру до 27316, тем самым обойдя в списке самых результативных игроков за всю историю НБА Элвина Хэйса (27313).

35-летний защитник «Клипперс» в текущем сезоне принял участие в 64 играх, набирая в среднем 22,4 очка, 5,8 подбора и 8,7 передачи.

На данный момент список самых результативных игроков в истории выглядит так:

  1. Леброн Джеймс (41924)

  2. Карим Абдул-Джаббар (38387)

  3. Карл Мэлоун (36928)

  4. Кобе Брайант (33643)

  5. Майкл Джордан (32292)

  6. Дирк Новицки (31560)

  7. Уилт Чемберлен (31419)

  8. Кевин Дюрэнт (30366)

  9. Шакил О′Нил (28596)

  10. Кармело Энтони (28289)

  11. Мозес Мэлоун (27409)

  12. Джеймс Харден (27316)

  13. Элвин Хэйс (27313)

  14. Хаким Оладжувон (26946)

  15. Оскар Робертсон (26710)

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
logoДжеймс Харден
logoОскар Робертсон
logoУилт Чемберлен
logoЛеброн Джеймс
logoШакил О′Нил
logoХаким Оладжувон
logoКобе Брайант
logoКармело Энтони
logoЭлвин Хэйс
logoМозес Мэлоун
logoКлипперс
logoКарим Абдул-Джаббар
logoКарл Мэлоун
logoКевин Дюрэнт
logoМайкл Джордан
logoДирк Новицки
logoНБА
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