Дуэйн Уэйд: «Разум Джеймса все еще может приказывать телу»

Легенда «Хит» поделился мыслями о карьере своего бывшего одноклубника.

«Самая примечательная деталь в карьере Леброна – это то, что он продолжает демонстрировать весь свой арсенал на площадке, понимаешь? Его разум может приказывать его телу, что делать. Чем ты старше, тем тяжелее становится это делать. Но его разум до сих пор может сказать телу: «Взлетай», – и оно взлетает. Так что в этом смысле ему очень повезло, и, конечно, Джеймс сделал многое, чтобы такое было возможным.

Когда Леброн пришел в Майами, он атаковал со средней дистанции, потом стал разыгрывать. Теперь Джеймс показывает, что может бросать трехочковые, и демонстрирует все, что есть в баскетболе. Он как будто говорит: «Что еще вы хотите от меня?» И поскольку Леброн был великим так долго, а его тело до сих пор слушается разума, он просто продолжает показывать весь спектр своего величия», – сказал Уэйд.

Дуэйн Уэйд вместе с Леброном Джеймсом завоевали два титула чемпиона НБА (2012, 2013), выступая за «Майами ».