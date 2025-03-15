Леброн Джеймс пропустит еще одну неделю из-за травмы паха
Леброн Джеймс, как ожидается, пропустит еще одну неделю.
Звездный форвард «Лейкерс» продолжает восстанавливаться после растяжения мышц паха, которое он получил 9 марта в матче против «Бостона», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Изначально сообщалось, что Джеймс пропустит 1-2 недели.
В своем 22-м сезоне в НБА 40-летний Джеймс набирает 25,0 очка при 51,7% с игры, делает 8,5 передачи и 8,2 подбора в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости