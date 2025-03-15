Леброн Джеймс пропустит еще одну неделю из-за травмы паха

Леброн Джеймс, как ожидается, пропустит еще одну неделю.

Звездный форвард «Лейкерс » продолжает восстанавливаться после растяжения мышц паха, которое он получил 9 марта в матче против «Бостона», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Изначально сообщалось, что Джеймс пропустит 1-2 недели.

В своем 22-м сезоне в НБА 40-летний Джеймс набирает 25,0 очка при 51,7% с игры, делает 8,5 передачи и 8,2 подбора в среднем за матч.