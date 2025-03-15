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Сергей Кущенко о строительстве новых арен: «Постепенно получаем ту структуру, о которой мечтали»

Сергей Кущенко рассказал о строительстве новых арен.

— Сергей Валентинович, приехали на «Финал четырех» Кубка России понаблюдать за командами Лиги ВТБ?

— Мне было интересно посмотреть полуфиналы с участием наших клубов, но главное — в субботу, 15 марта, пройдет встреча по новой арене, которая строится в Нижнем Новгороде. Хочется узнать, когда клуб Сергея Панова переедет в новый дом, на какой стадии готовности находится комплекс.

Сейчас новая баскетбольная арена строится еще и в Перми, а на днях я получил звонок от руководителя «Енисея». Он сообщил, что губернатор Красноярского края одобрил проекты по улучшению игрового зала «Север» и постройку в региональном центре тренировочных залов для баскетбола. Это все говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении и получаем ту структуру, о которой мечтали. Почти все наши клубы постепенно обзаводятся хорошими, современными аренами, маркетинг, организация матчей, работа с болельщиками выходят на новый уровень.

— Заполняемость арен действительно серьезно возросла в последние годы.

— В текущем сезоне мы видели много аншлагов в Москве, Петербурге, Казани, Краснодаре, Перми, где традиционно ходят на свою команду вне зависимости от соперника. Я не хочу хвалиться, но европейские специалисты говорят, что, несмотря на все искусственные ограничения, Лига ВТБ остается для них интересным продуктом. Не зря три последних чемпионата выиграли три разных клуба, а многие полуфинальные серии завершились только в седьмом матче.

Такая высокая конкуренция и понимание уровня турнира позволяют нашим клубам привозить качественных игроков, удерживая высокую планку. Безусловно, это не может не притягивать болельщиков.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕдиная лига ВТБ
logoСергей Кущенко
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