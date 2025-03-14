Защитник УНИКСа Александр Платунов, скорее всего, выбыл до конца сезона-2024/25

Александр Платунов может не сыграть в этом чемпионате.

Защитник УНИКСа получил серьезную травму, процесс восстановления игрока может затянуться. Платунов проводит 1-й сезон в казанском клубе после перехода из «Пармы». Баскетболист набирал 1,8 очка и 1,4 передачи за 11,2 минуты в среднем в 21 матче Единой лиги ВТБ. УНИКС начал работу по поиску замены защитника на остаток чемпионата.