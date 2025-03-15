Сергей Кущенко: «Хочется, чтобы «Пари НН» проводил матчи Лиги ВТБ так же, как «Финал четырех» – с такой же ТВ-картинкой и оформлением зала»

Президент Лиги ВТБ поделился впечатлениями от полуфинала Кубка России.

Накануне «Уралмаш » обыграл МБА-МАИ (84:68), а «Пари НН» был сильнее «Химок» (78:69).

«В «Финал четырех» Кубка России прошли три команды Единой лиги ВТБ.

Две полуфинальные игры вчера кардинально отличались друг от друга.

Первая – «Уралмаш» против МБА-МАИ – была очень непредсказуемой. Баскетболисты эмоционально начали и играли в немного рваный баскетбол, который практически перешел в концовку. Эти клубы Лиги ВТБ очень хорошо знают друг друга, но легионеры «Уралмаша» Хэйден Далтон и Джеремайя Мартин решили те задачи, которые на них были возложены, и вывели команду в финал.

Во втором полуфинале «Химки », которые играли против хозяев из «Пари НН», подготовились к игре очень качественно. «Пари НН» был очень агрессивно настроен в первой четверти, но «Химки» выдержали натиск, и разница в счете на протяжении игры была небольшой. Встреча могла перевернуться в любой момент, если бы игроки «Химок» не сделали пару ошибок в концовке. Тем не менее, «Пари НН» благодаря своими свежим игрокам, легионерам и длинной скамейке взял в этой игре победу.

Думаю, что финал Кубка России и игра за 3-е место будут очень горячими, и весь пьедестал в итоге займут команды Единой Лиги ВТБ .

Хочется, чтобы «Пари НН» проводил матчи Лиги ВТБ в таком же формате, как в «Финале четырех» Кубка России – с такой же ТВ-картинкой и оформлением зала.

Сегодня в планах также посетить новую строящуюся арену в Нижнем Новгороде, которую совсем скоро введут в эксплуатацию», – заявил Сергей Кущенко.