Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Астану»
Сегодня, 15 марта, в рамках Единой лиги ВТБ состоится один матч.
Красноярский «Енисей» встретится с «Астаной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 31-5, Зенит – 30-5, УНИКС – 29-7, Локомотив-Кубань – 27-9, Уралмаш – 20-16, Пари Нижний Новгород – 16-20, Автодор – 15-21, Парма – 15-21, МБА-МАИ – 13-23, Енисей – 11-26, Самара – 8-28, Астана – 1-35.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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