Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Астану»

Сегодня, 15 марта, в рамках Единой лиги ВТБ состоится один матч.

Красноярский «Енисей» встретится с «Астаной». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 31-5, Зенит – 30-5, УНИКС – 29-7, Локомотив-Кубань – 27-9, Уралмаш – 20-16, Пари Нижний Новгород – 16-20, Автодор – 15-21, Парма – 15-21, МБА-МАИ – 13-23, Енисей – 11-26, Самара – 8-28, Астана – 1-35. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.