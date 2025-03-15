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«Олимпиакос» подаст официальный протест в Евролигу из-за непристойного жеста Кендрика Нанна

«Олимпиакос» попросит Евролигу наказать Кендрика Нанна за жест.

В пятницу после греческого дерби между «Олимпиакосом» и»Панатинаикосом» (76:74) были опубликованы фотографии, на которых звезда «Пао» Кендрик Нанн делает оскорбительный жест, который остался незамеченным во время матча.

В итоге было подтверждено, что Нанн на мгновение показал средний палец, и соответствующее видео это подтвердило. Инцидент произошел за две минуты до конца третьей четверти при счете 58:48 в пользу «Олимпиакоса».

Согласно источникам Eurohoops, «Олимпиакос» готовится подать соответствующую жалобу в Евролигу, требуя, чтобы Нанн был наказан на основании дисциплинарных правил лиги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
logoОлимпиакос
logoКендрик Нанн
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПанатинаикос
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