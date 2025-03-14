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Евролига. «Олимпиакос» – «Панатинаикос», «Барселона» сыграет с «Партизаном» и другие матчи

Сегодня, 14 марта, в рамках регулярки Евролиги состоятся три матча.

В Афинах пройдет главное дерби турнира: «Олимпиакос» примет «Панатинаикос». «Барселона» встретится с «Партизаном».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 21-7, Фенербахче Турция – 20-9, Панатинаикос Греция – 18-10, Бавария Германия – 17-11, Монако – 17-12, Црвена Звезда Сербия – 16-13, Париж Франция – 16-13, Милан Италия – 16-13, Партизан Сербия – 15-13, Барселона Испания – 15-13, Реал Испания – 15-14, Анадолу Эфес Турция – 14-14, Жальгирис Литва – 14-15, Баскония Испания – 12-17, Виллербан Франция – 11-18, Маккаби Тель-Авив Израиль – 9-20, Виртус Италия – 7-22, Альба Германия – 5-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
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