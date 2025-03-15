0

Эргин Атаман: «Проиграли матч из-за двух судейских ошибок»

«Панатинаикос» проиграл «Олимпиакосу» – 74:76.

После встречи главный тренер «зеленых» Эргин Атаман критически отозвался о работе арбитров.

Атаман запросил просмотр момента за 2:43 до конца матча: при счете 70:67 в пользу «Олимпиакоса» мяч ушел за пределы площадки, и судьи посчитали, что последним его коснулся Костас Слукас.

«Все, кто смотрел матч по телевизору, видели, что последним мяча коснулся Маккиссик и даже отбил его ногой. Комментатор EuroLeague TV также сказал, что мяч ушел от Маккиссика, но вы все равно отдали мяч «Олимпиакосу». Затем в следующей атаке Мустафа Фалл забил, сделав четыре, а может, и пять шагов.  Вы не зафиксировали пробежку. Вы боитесь зафиксировать пробежку.

Мне сложно это понять, потому что это были три очень хороших арбитра, три очень опытных арбитра, но мы проиграли матч из-за одного мяча и этих двух атак», – сказал Атаман.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: basketnews
logoTurkish Airlines EuroLeague
судьи
Эргин Атаман
logoПанатинаикос
logoОлимпиакос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эргин Атаман о Евролиге: «Панатинаикосу» надо выигрывать все оставшиеся домашние матчи»
3 февраля, 15:34
Главные новости
Джимми Батлер играл в домино, ожидая обмена из «Майами»
247 минут назад
Георгиос Барцокас: «Атаман всегда жалуется, когда проигрывает»
2сегодня, 07:23
53 очка Джейсона Тейтума и Дрю Холидэя помогли «Бостону» обыграть «Майами»
4сегодня, 07:09Видео
Северная Каролина не смогла сравнять счет в концовке матча с Дьюком из-за заступа во время штрафного
сегодня, 06:24Видео
«Шарлотт» установил новый рекорд клуба по количеству точных трехочковых (26) в матче с «Сан-Антонио»
сегодня, 06:17Видео
Трехочковый Джамала Мюррэя и перехват Рассела Уэстбрука обеспечили «Денверу» победу во встрече с «Лейкерс»
10сегодня, 05:55Видео
«Кливленд» одержал 16-ю победу подряд. Это самая длинная серия в истории клуба
2сегодня, 05:52
Бронни Джеймс набрал 5 очков в матче с «Наггетс». Его освистали трибуны
4сегодня, 05:42Видео
NCAA. В турнирах конференций Бригам Янг Егора Демина проиграл Хьюстону, Мичиган Влада Голдина был сильнее Пердью
9сегодня, 05:05
НБА. 44 очков от Морэнта не хватило «Мемфису» в матче с «Кливлендом», «Денвер» вырвал победу у «Лейкерс» и другие матчи
185сегодня, 05:00
Ко всем новостям
Последние новости
Брайан Уиндхорст: «При подписании контракта Маркканену обещали, что «Юта» станет конкурентоспособной»
22 минуты назад
Д‘Анджело Расселл: «Я играл в клубах, где команда не в приоритете»
126 минут назад
Далтон Кнехт упал на спину после данка в концовке матча против «Денвера»
153 минуты назадВидео
Джей Джей Редик – после поражения от «Наггетс»: «Горжусь командой»
257 минут назад
Проход Джордана Кларксона и трехочковый Джамала Мюррэя стали лучшими моментами дня в НБА
сегодня, 07:23Видео
Мэйсон Пламли получил удаление во втором матче подряд
1сегодня, 06:56
Леброн Джеймс посетил игру своего сына Брайса в чемпионате штата
1сегодня, 06:52
Между болельщиками «Лейкерс» и «Денвера» произошел конфликт после игры
6сегодня, 05:30Видео
Никола Йокич подметил хорошую форму Луки Дончича
1сегодня, 05:26Видео
НБА может наказать «Оклахому» за нарушение политики по участию игроков в матчах
5сегодня, 04:38