Эргин Атаман: «Проиграли матч из-за двух судейских ошибок»

«Панатинаикос» проиграл «Олимпиакосу» – 74:76.

После встречи главный тренер «зеленых» Эргин Атаман критически отозвался о работе арбитров.

Атаман запросил просмотр момента за 2:43 до конца матча: при счете 70:67 в пользу «Олимпиакоса » мяч ушел за пределы площадки, и судьи посчитали, что последним его коснулся Костас Слукас.

«Все, кто смотрел матч по телевизору, видели, что последним мяча коснулся Маккиссик и даже отбил его ногой. Комментатор EuroLeague TV также сказал, что мяч ушел от Маккиссика, но вы все равно отдали мяч «Олимпиакосу». Затем в следующей атаке Мустафа Фалл забил, сделав четыре, а может, и пять шагов. Вы не зафиксировали пробежку. Вы боитесь зафиксировать пробежку.

Мне сложно это понять, потому что это были три очень хороших арбитра, три очень опытных арбитра, но мы проиграли матч из-за одного мяча и этих двух атак», – сказал Атаман.