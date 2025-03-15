Эргин Атаман обратился к Георгиосу Барцокасу: «Все знают, как закончится сезон»

Эргин Атаман ответил на комментарии Георгиоса Барцокаса.

«Поздравляю вас со вчерашней победой. Но до конца сезона, во время пресс-конференций, пожалуйста, воздержитесь от оценок, основанных на моих комментариях. Если хотите дать оценку, можете сделать это в отношении своей команды.

Никто не забыл, как после финала Кубка всего месяц назад вместо того, чтобы пожать мне руку, вы в гневе бросились на судей.

А теперь давайте поговорим о реальных вещах. Был ли бросок Фолла в конце матча совершен с пробежкой или нет? Будьте честны. Не беспокойтесь о том, что Евролига может наложить штраф. Я к этому привык. На этот раз пусть он будет на мне.

Я понимаю ваш стресс. Но это не поможет, все знают, как закончится сезон и кто станет чемпионом. Вы это тоже знаете», — написал главный тренер «Панатинаикоса» в соцсети.

В пятницу «Панатинаикос» потерпел поражение от «Олимпиакоса » со счетом 74:76 в рамках регулярного чемпионата Евролиги. После игры Барцокас высказался о реакции коллеги на поражение.

«Неужели он жаловался на судейство? Он делает это каждый раз, когда проигрывает. Я не помню, чтобы «Панатинаикос» проигрывал, и он не жаловался. Похоже, единственный способ для нас победить – это благодаря судейству. Не припомню, чтобы мы обыгрывали «Панатинаикос », и он не упоминал судейство в своих комментариях, – сказал Барцокас.