Георгиос Барцокас: «Атаман всегда жалуется, когда проигрывает»

Главный тренер «Олимпиакоса» не удивился реакции коллеги на поражение.

«Олимпиакос» взял верх над «Панатинаикосом» (76:74) в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

«Неужели он жаловался на судейство? Он делает это каждый раз, когда проигрывает. Я не помню, чтобы «Панатинаикос» проигрывал, и он не жаловался.

Похоже, единственный способ для нас победить – это благодаря судейству. Не припомню, чтобы мы обыгрывали «Панатинаикос», и он не упоминал судейство в своих комментариях, – сказал Барцокас.