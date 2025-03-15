Георгиос Барцокас: «Атаман всегда жалуется, когда проигрывает»
Главный тренер «Олимпиакоса» не удивился реакции коллеги на поражение.
«Олимпиакос» взял верх над «Панатинаикосом» (76:74) в рамках регулярного чемпионата Евролиги.
«Неужели он жаловался на судейство? Он делает это каждый раз, когда проигрывает. Я не помню, чтобы «Панатинаикос» проигрывал, и он не жаловался.
Похоже, единственный способ для нас победить – это благодаря судейству. Не припомню, чтобы мы обыгрывали «Панатинаикос», и он не упоминал судейство в своих комментариях, – сказал Барцокас.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: basketnews
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