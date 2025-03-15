Дрю Холидэй: «Я принимаю лекарства. Это работает»
Дрю Холидэй играет с травмой мизинца.
Разыгрывающий «Бостона» признался, что принимает лекарства, чтобы снизить боль от травмы мизинца.
«Я принимаю лекарства. Это работает», – сказал Холидэй в пятницу.
Холидэй порвал сухожилие мизинца на бросающей руке, сражаясь за подбор в проигранном матче против «Детройта» около двух недель назад. Пропустив четыре матча, защитник вернулся в строй, но продолжает испытывать боль.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Boston Globe
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