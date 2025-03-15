Дрю Холидэй: «Я принимаю лекарства. Это работает»

Дрю Холидэй играет с травмой мизинца.

Разыгрывающий «Бостона» признался, что принимает лекарства, чтобы снизить боль от травмы мизинца.

«Я принимаю лекарства. Это работает», – сказал Холидэй в пятницу.

Холидэй порвал сухожилие мизинца на бросающей руке, сражаясь за подбор в проигранном матче против «Детройта» около двух недель назад. Пропустив четыре матча, защитник вернулся в строй, но продолжает испытывать боль.