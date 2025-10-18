«Никс» решили расстаться с Гаррисоном Мэтьюзом и сохранить Лэндри Шэмета
«Нью-Йорк» принял важное решение по составу.
«Никс» отчислят защитника Гаррисона Мэтьюза (28 лет, 198 см) и сохранят в основном ростере на новый сезон защитника Лэндри Шэмета (28 лет, 193 см).
Отмечается, что тренерский штаб был доволен игрой Мэтьюза в предсезонке, но вынужден отказаться от баскетболиста из-за финансовых ограничений, связанных со вторым жестким потолком.
За 6 сезонов в НБА Мэтьюз набирал в среднем по 6,5 очка и 1,8 подбора в 314 матчах. Защитника считают претендентом на место в другой команде лиги, которой требуется усиление на периметре.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8846 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Йена Бегли
