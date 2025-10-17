Чейссон Рэндл подписал месячный контракт с «Лондоном»

Чейссон Рэндл поможет «Лайонс».

32-летний американский разыгрывающий (188 см) с 4 годами в НБА и титулами чемпиона G-лиги (2 раза), Евролиги (2018 с «Реалом»), испанского чемпионата (2018) и чемпионата Чехии (2016 с «Нимбурком») подписал краткосрочное соглашение с британским клубом.

«Лондон» начал сезон в Еврокубке с результатом 1-2.