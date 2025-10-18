«Филадельфия» в новом сезоне не будет выпускать Джоэла Эмбиида во время бэк-ту-бэков
«Сиксерс» намерены распределить нагрузку на Джоэла Эмбиида.
Ожидается, что звездный центровой «Филадельфии» не будет играть два дня подряд.
У «Сиксерс» запланировано 16 бэк-ту-бэков. Таким образом, 31-летний Эмбиид в лучшем случае проведет 66 матчей в предстоящем регулярном чемпионате.
В пятницу восстановившийся после операции на колене Эмбиид провел первый матч в предсезонке. Во встрече с «Тимбервулвс» центровой был близок к трипл-даблу: 14 очков (5 из 10 с игры, 2 из 4 трехочковых, 2 из 2 штрафных), 7 подборов и 8 передач.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8846 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA TV
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости