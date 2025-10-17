Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Надеждой», МБА примет «Енисей» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут шесть матчей.
«Динамо Курск» примет «Надежду», МБА встретится с «Енисеем».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Москва – Спарта энд К
17 октября. 16.00
Нефтяник – Динамо Новосибирск
17 октября. 17.00
УГМК – Самара
17 октября. 17.00
Энергия – Ника
17 октября. 18.30
Динамо Курск – Надежда
17 октября. 19.00
МБА – Енисей
17 октября. 19.30
Положение команд: Надежда – 4-0, Динамо Курск – 3-0, МБА – 3-0, УГМК – 3-0, Спарта энд К – 1-2, Ника – 1-2, Енисей – 1-2, Энергия 1-2, Динамо Москва – 1-2, Нефтяник – 0-2, Самара – 0-3, Динамо Новосибирск – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
