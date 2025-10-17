0

Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Надеждой», МБА примет «Енисей» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут шесть матчей.

«Динамо Курск» примет «Надежду», МБА встретится с «Енисеем».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Москва – Спарта энд К

17 октября. 16.00

Нефтяник – Динамо Новосибирск

17 октября. 17.00

УГМК – Самара

17 октября. 17.00

Энергия – Ника

17 октября. 18.30

Динамо Курск – Надежда

17 октября. 19.00

МБА – Енисей

17 октября. 19.30

Положение команд: Надежда – 4-0, Динамо Курск – 3-0, МБА – 3-0, УГМК – 3-0, Спарта энд К – 1-2, Ника – 1-2, Енисей – 1-2, Энергия 1-2, Динамо Москва – 1-2, Нефтяник – 0-2, Самара – 0-3, Динамо Новосибирск – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8351 голос
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат России жен
logoУГМК жен
Ника жен
logoНадежда жен
logoСпарта энд К жен
logoДинамо Новосибирск жен
Енисей жен
Самара жен
результаты
МБА жен
Энергия жен
logoДинамо Курск жен
Нефтяник жен
logoДинамо Москва жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» уступила «Надежде», МБА обыграл «Нику» и другие результаты
13 октября, 17:25
Премьер-лига. Женщины. «Енисей» разгромно проиграл «Динамо Курск»
12 октября, 11:52
«Самый большой хейтер для себя – я сама». Капитан «Самары» – о друзьях в баскетболе и образовании
28 октября, 11:50Трибуна
Главные новости
Энджел Риз: «Я готова заплатить штраф, лишь бы не общаться с прессой, потому что мои слова всегда искажают»
14 минут назад
Кевин Дюрэнт об уходе Хардена из «Оклахомы»: «Леброн был так чертовски счастлив, ведь мы сидели у них на хвосте»
8сегодня, 07:31
Пол Пирс: «Стеф Карри – величайший снайпер? Ну, я победил его. Кто величайший бомбардир? Кевин Дюрэнт? Я могу делать все то же, что и он»
25сегодня, 07:07
Кейонте Джордж красиво отзащищался против броска Райана Рупера, выписав блок-шот
2сегодня, 06:45Видео
Расселл Уэстбрук в своем 18-м сезоне будет выступать под номером «18»
2сегодня, 06:25
Брайан Уиндхорст: «Кайри Ирвинг – самый лучший и наиболее совместимый партнер, который когда-либо был у Леброна»
3сегодня, 06:12
Запущен Фэнтези НБА-2025/26: пора собирать команды!
сегодня, 05:45Фэнтези
Кейд Каннингем оформил дабл-дабл (16 очков и 12 передач) в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 05:44Видео
Рид Шеппард набрал 29+6+6 в игре с «Атлантой»
3сегодня, 05:27Видео
Уокер Кесслер забил трехочковый, заблокировал трехочковый и убежал в быстрый отрыв
3сегодня, 05:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Босна Роял» примет «Будучность», «Вена» встретится с «Мегой»
32 минуты назад
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» встретится с «Гравлин-Дюнкерком»
40 минут назад
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» сыграет с «Бахчешехиром»
47 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» примет «Реал», «Париж» встретится с «Хапоэлем Тель-Авив» и другие матчи
56 минут назад
Еврокубок. «Лондон» уверенно обыграл «Тренто»
вчера, 20:36
«Мемфис» подписал Нэйта Хинтона и отчислил Чарли Брауна
вчера, 19:23
Даг Кристи о травме Сабониса: «Никогда не хочется видеть, как травмируется ваша звезда. Надеюсь, это не что-то серьезное»
1вчера, 19:06
Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»
вчера, 18:17
Жан Монтеро готов к матчу «Валенсии» против «Монако»
вчера, 17:33
«В финале будут играть ЦСКА и УНИКС». Никита Загдай и Антон Понкрашов поделились прогнозами на новый сезон Лиги ВТБ
2вчера, 15:50Видео