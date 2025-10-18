«Майами» отчислил Прешеса Ачиуву, Итана Томпсона, Дэйна Дэйнджу и Беза Мбенга

«Хит» расстались сразу с несколькими игроками.

«Майами » решил расстаться с форвардом Прешесом Ачиувой (26 лет, 203 см), в сентябре подписавшим с командой 1-летний контракт с зарплатой в 2,3 млн долларов.

Со стартом сезона соглашение Ачиувы стало бы частично гарантированным, а 10 января – полностью гарантированным. Отчислив форварда, «Хит» упали ниже порога налога на роскошь.

Прошлый сезон Прешес Ачиува провел в «Нью-Йорке», набирая в среднем 6,6 очка, 5,6 подбора и 1 передачу за 20 минут на площадке.

Также «Майами» отчислил защитника Итана Томпсона (26 лет, 196 см), центрового Дэйна Дэйнджу (23 года, 206 см) и защитника Беза Мбенга (22 года, 193 см), у которых были контракты типа Exhibit 10, с целью перехода игроков в фарм-клуб «Хит» в G-лиге.