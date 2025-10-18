«Чикаго» отчислил Мэка Маккланга через 3 часа после подписания
Мэк Маккланг побыл игроком «Чикаго» всего 3 часа.
«Буллс» отчислили защитника (26 лет, 188 см) вскоре после подписания в пятницу.
3-кратный чемпион конкурса данков НБА, MVP G-лиги 2024 года и член первой сборной лиги развития последних двух сезонов оказался в системе «Буллз» и, скорее всего, будет выступать за фарм-команду 6-кратных чемпионов.
В прошлом чемпионате Мэк играл за «Мэджик», набирая 25,7 очка, 4 подбора и 5,7 передачи в среднем в G-лиге.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
