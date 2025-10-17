Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» сыграет с «Бахчешехиром»
17 октября в чемпионате Турции пройдет один матч.
«Бююкчекмедже» примет «Бахчешехир».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Бешикташ – 3-0, Бахчешехир – 3-0, Анадолу Эфес – 3-0, Трабзонспор – 2-1, Фенербахче – 2-1, Тофаш – 2-1, Галатасарай – 2-1, Маниса – 1-2, Петким Спор – 1-2, Мерсин – 1-2, Бурсаспор – 1-2, Меркезефенди – 1-2, Каршияка – 1-2, Эсенлер Эроспор – 1-2, Тюрк Телеком – 0-3, Бююкчекмедже – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
