53 очка Джейсона Тейтума и Дрю Холидэя помогли «Бостону» обыграть «Майами»
Поражение стало шестым подряд для «Хит».
Форвард Джейсон Тейтум провел на площадке 37 минут и набрал 28 очков (8 из 21 с игры, 5 из 12 из-за дуги, 7 из 7 с линии), 4 подбора и 5 передач при 5 потерях.
Защитник Дрю Холидэй добавил 25 очков (10 из 15 с игры, 5 из 8 из-за дуги), 4 подбора и 3 передачи за 35 минут на паркете.
Со стороны «Майами» самым результативным стал форвард Эндрю Уиггинс, набравший 23 очка (9 из 21 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 2 из 4 с линии), 4 подбора, 4 перехвата и 3 передачи при 4 потерях.
«Бостон» победил – 103:91.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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