53 очка Джейсона Тейтума и Дрю Холидэя помогли «Бостону» обыграть «Майами»

Поражение стало шестым подряд для «Хит».

Форвард Джейсон Тейтум провел на площадке 37 минут и набрал 28 очков (8 из 21 с игры, 5 из 12 из-за дуги, 7 из 7 с линии), 4 подбора и 5 передач при 5 потерях.

Защитник Дрю Холидэй добавил 25 очков (10 из 15 с игры, 5 из 8 из-за дуги), 4 подбора и 3 передачи за 35 минут на паркете.

Со стороны «Майами » самым результативным стал форвард Эндрю Уиггинс , набравший 23 очка (9 из 21 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 2 из 4 с линии), 4 подбора, 4 перехвата и 3 передачи при 4 потерях.

«Бостон » победил – 103:91.