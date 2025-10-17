«Маккаби» и «Хапоэль» отправили Евролиге запрос о возвращении домашних матчей в Израиль (Las Provincias)

Израильские клубы хотят играть у себя на аренах.

«Маккаби » и «Хапоэль» из Тель-Авива отправили в офис Евролиги письмо с запросом о возвращении домашних матчей клубов в Израиль. На данный момент они проводятся в Софии и Белграде.

К запросу присоединился «Хапоэль Иерусалим », выступающий в Еврокубке.

После гостевой победы над «Валенсией» владелец «Хапоэля» Офер Яннай написал в соцсетях: «Увидимся в Тель-Авиве». Следующая встреча клубов намечена на 5 февраля 2026 года.