Кендрик Перкинс раскритиковал Беверли за слова о том, что женский «Лас-Вегас» способен победить команду НБА

Кендрик Перкинс отреагировал на спорные слова по поводу силы чемпиона WNBA.

Экс-баскетболист НБА Патрик Беверли ранее заявил, что «Лас-Вегас » мог бы победить команду НБА.

«Патрик Беверли спорол чертову ерунду. Он был не в себе.

Мне бы хотелось, чтобы Пэт Бев больше уважал парней, которые находятся на дальнем краю скамейки запасных, особенно учитывая его собственный путь. Он ведь продирался в НБА. Играл за границей и все такое.

У «Лас-Вегаса» возникли бы проблемы против лучшей студенческой баскетбольной команды. Им было бы сложно справиться с парнями из-за физики. Рост Эйжи Уилсон 190 см. Можете себе представить, как тренер говорит ей: «Я хочу, чтобы ты вышла против атлетичного центрового с ростом 215 см и весом 111 кг, против Марка Уильямса».

На всякий случай оговорюсь, что являюсь поклонником женской НБА. Мне совершенно не нужны проблемы с женским полом, они такие задиристые», – пояснил бывший игрок НБА, ныне эксперт.