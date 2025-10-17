Трент Форрест и Маркус Ховард не помогут «Басконии» в ближайших матчах

«Баскония» временно лишилась двух игроков.

Американские разыгрывающие 26-летний Маркус Ховард (палец) и 27-летний Трент Форрест (задняя поверхность бедра) не смогут принять участие в ближайших матчах испанского клуба.

Форрест набирает 11,5 очка, 4,8 подбора, 5,8 передачи и 1 перехват за 24,5 минуты в среднем.

На счету Ховарда 7 очков, 2 передачи и 1 перехват за 19,3 минуты.

Баскония пока идет в Евролиге с результатом 0-4.