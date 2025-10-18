  • Спортс
1

Джоэл Эмбиид о 8 передачах: «Меня не включают даже в Топ-100 НБА. Надо подстраиваться и как-то помогать команде»

Джоэл Эмбиид отпустил шпильку в адрес тех, кто не верит в него.

Центровой «Филадельфии» восстановился после травмы колена и в пятницу провел первый матч за 237 дней: 14 очков, 7 подборов и 8 передач в предсезонке против «Миннесоты».

После игры экс-MVP прокомментировал 8 ассистов в своей статистической линейке.

«Если верить многим медиа, то я даже не в Топ-100 баскетболистов НБА. Получается, мне надо подстраиваться и смотреть, в чем я могу помочь команде», – отреагировал звездный «большой».

