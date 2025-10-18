«Орландо» подпишет Колина Каслтона на двусторонний контракт

«Мэджик» решили конвертировать соглашение Каслтона.

По информации инсайдера Майкла Скотто, центровой Колин Каслтон (25 лет, 211 см) заключит с «Орландо » двустороннее соглашение. В августе баскетболист присоединился к команде, подписав контракт типа Exhibit 10.

Каслтон провел 11 матчей за «Торонто» в прошлом сезоне, набирая 7,2 очка, 6,9 подбора и 1,6 передачи за 26,2 минуты в среднем. «Рэпторс» не стали продлевать негарантированный контракт баскетболиста и отчислили его в конце июля.