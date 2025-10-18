0

«Орландо» подпишет Колина Каслтона на двусторонний контракт

«Мэджик» решили конвертировать соглашение Каслтона.

По информации инсайдера Майкла Скотто, центровой Колин Каслтон (25 лет, 211 см) заключит с «Орландо» двустороннее соглашение. В августе баскетболист присоединился к команде, подписав контракт типа Exhibit 10.

Каслтон провел 11 матчей за «Торонто» в прошлом сезоне, набирая 7,2 очка, 6,9 подбора и 1,6 передачи за 26,2 минуты в среднем. «Рэпторс» не стали продлевать негарантированный контракт баскетболиста и отчислили его в конце июля.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8846 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Майкла Скотто в соцсети X
logoОрландо
Колин Каслтон
logoНБА
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
