«Орландо» подпишет Колина Каслтона на двусторонний контракт
«Мэджик» решили конвертировать соглашение Каслтона.
По информации инсайдера Майкла Скотто, центровой Колин Каслтон (25 лет, 211 см) заключит с «Орландо» двустороннее соглашение. В августе баскетболист присоединился к команде, подписав контракт типа Exhibit 10.
Каслтон провел 11 матчей за «Торонто» в прошлом сезоне, набирая 7,2 очка, 6,9 подбора и 1,6 передачи за 26,2 минуты в среднем. «Рэпторс» не стали продлевать негарантированный контракт баскетболиста и отчислили его в конце июля.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8846 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
